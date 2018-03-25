{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 марта 2018
24 марта 2018
04:26  25 марта 2018 0

Минобороны России создало ударные группировки крылатых ракет.

Ракеты морского базирования «Калибр» могут наносить удары из подводного положенияФото: скрин видео Минобороны, Youtube

Группировки носителей крылатых ракет большой дальности созданы российским Министерством обороны на каждом стратегическом направлении. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил генерала армии Валерия Герасимова, позволяет сделать часть сил сдерживания неядерными.

«На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах», — цитирует Валерия Герасимова «Газета.ру». По его словам, опыт боевых действий последних лет, в том числе — война в Сирии, дали новый толчок в совершенствовании стратегии комплексного поражения противника.

Как отметил начгенштаба, в рамках данного подхода осуществляется развитию современного высокоточного оружия, а также проводится модернизация межконтинентальных баллистических ракет, способных преодолевать ПРО противника. Кроме того, российские военные продолжают разработку гиперзвуковых ракет и подводных средств доставки ядерного оружия — в настоящее время ни одна страна пока не обладает ничем похожим.

Напомним, о том, что в распоряжении Минобороны РФ появились принципиально новые типы вооружений, заявил 1 марта президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием. Как писало «URA.RU», Позже в Минобороны уточнили: глава государства рассказал лишь о самых значимых разработках — МБР неограниченного радиуса действия, гиперзвуковой ракете «воздух-земля», боевых лазерах и подводных дронах — только для того, чтобы в других странах знали: одностороннего преимущества в сфере вооружений достичь не сможет никто.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров