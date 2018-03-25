Минобороны России создало ударные группировки крылатых ракет.

Группировки носителей крылатых ракет большой дальности созданы российским Министерством обороны на каждом стратегическом направлении. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил генерала армии Валерия Герасимова, позволяет сделать часть сил сдерживания неядерными.
«На каждом стратегическом направлении созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования, которые способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах», — цитирует Валерия Герасимова «Газета.ру». По его словам, опыт боевых действий последних лет, в том числе — война в Сирии, дали новый толчок в совершенствовании стратегии комплексного поражения противника.
Как отметил начгенштаба, в рамках данного подхода осуществляется развитию современного высокоточного оружия, а также проводится модернизация межконтинентальных баллистических ракет, способных преодолевать ПРО противника. Кроме того, российские военные продолжают разработку гиперзвуковых ракет и подводных средств доставки ядерного оружия — в настоящее время ни одна страна пока не обладает ничем похожим.
Напомним, о том, что в распоряжении Минобороны РФ появились принципиально новые типы вооружений, заявил 1 марта президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед Федеральным собранием. Как писало «URA.RU», Позже в Минобороны уточнили: глава государства рассказал лишь о самых значимых разработках — МБР неограниченного радиуса действия, гиперзвуковой ракете «воздух-земля», боевых лазерах и подводных дронах — только для того, чтобы в других странах знали: одностороннего преимущества в сфере вооружений достичь не сможет никто.