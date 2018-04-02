CNN: Британия заявила об улике, доказывающей причастность России к отравлению Скрипаля

17:24 02 апреля 2018 4

Найденная «улика» якобы напрямую указывает на Кремль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американские журналисты из CNN заявили, что власти Великобритании обладают новой «уликой» по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Эта новая «улика», по их заявлениям, напрямую указывает на Кремль. Корреспондент CNN Мэтью Чанс предположил, что решение об устранении Скрипалей могло быть принято на уровне администрации президента России.

Комментируя реакцию Москвы об обнаружении новой «улики», Чанс указал, что власти России не отреагировали на обвинение. «Мы будем говорить с ними позже и узнаем их ответ. Но, разумеется, это полностью совпадает с общим обвинением со стороны Великобритании, согласно которому это противоправное деяние было совершено Россией или по крайней мере весьма вероятно, что оно было совершено Россией», — цитирует RT слова журналиста CNN.

Чанс отметил, что есть альтернативная версия инцидента, согласно которой Россия могла потерять контроль над отравляющим веществом, а Британия призывала Москву это признать. «Но сейчас кажется очевидным, что британцы больше склоняются к идее, что это было санкционировано Россией. И в этом репортаже CNN, конечно, высказывается предположение о том, что (такое решение — прим. ред.) могло быть принято самой администрацией президента», — подчеркнул американский корреспондент.

Напомним, отношения западных стран и России обострились после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон возложил всю ответственность за случившееся на Россию, выдворив из страны 23 российских дипломата. Идею Британии поддержали некоторые страны ЕС.