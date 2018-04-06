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06 апреля 2018
21:03  06 апреля 2018 3

Модель Victoria’s Secret выходит замуж за футболиста, который увел тюменскую невесту Тимати. ФОТО

Одна из самых востребованных моделей из РФ выходит замужФото: Екатерина Григорьева, Instagram

Российская топ-модель, один из «ангелов» компании по продаже нижнего белья Victoria’s Secret Екатерина Григорьева выходит замуж. Ее избранником стал футболист, вратарь и капитан московского клуба «Динамо» Антон Шунин.

Радостной новостью девушка поделилась на странице в Instagram. Григорьева, как сообщают «Дни.ру», опубликовала снимок шикарного кольца с крупным камнем и лаконично подписала пост: «Yes». В комментариях в фотографии подписчики на разных языках поздравили пару с помолвкой и пожелали им счастья.

Ранее Антон Шунин некоторое время встречался с экс-возлюбленной Тимати, моделью из Тюмени Аленой Шишковой. Молодые люди не скрывали своих чувств и вместе проводили время несмотря на то, что Шишкова еще состояла в отношениях и с рэпером у них уже была совместная дочь.

Напомним также, что Екатерина Григорьева стала первой российской моделью, с которой известный модный бренд Victoria’s Secret заключил договор. Как писали Nation News, девушка родом из Мурманской области. Выросла в семье военных, получила диплом маркетолога. Стала известна после участия в конкурсе «Мисс Россия 2012», в котором вошла в десятку финалисток. Также участвовала в реалити-шоу «Топ-модель по-русски».

Ксения Томашова
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