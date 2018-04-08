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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:29  08 апреля 2018 5

МИД России заявил об ответных мерах на новые санкции США

Медиа-форум
Предупреждение Марии Захаровой прозвучало в программе «Воскресный вечер» на «России 1»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о проработке «целого ряда мер» в качестве ответа на новые санкции со стороны США. Она назвала реакцию со стороны РФ «традиционной» для таких случаев.

«Будет ответ, мы традиционно это делаем. У нас целый список возможных мер, которые прорабатываются, есть люди, которые этим занимаются, — цитируют Захарова агентство Nation News. — Не хотела бы забегать вперед… это не вопрос фантазии».

Как уже сообщало «URA.RU», 6 апреля американский минфин опубликовал санкционный перечень из 26 российских чиновников и бизнесменов, а также 12 российских компаний. Включение в этот список подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и банковских счетов на территории США. Помимо этого, физическим лицам невозможно будет въехать на территорию страны.

МИД РФ указал, что эти меры наносят удар по благополучию собственно американцев, поскольку ряд попавших под удар компаний активно работает на их территории. По мнению экспертов «URA.RU», новый выпад со стороны Штатов способен серьезно сказаться и на благополучии всех россиян.

Владимир Васин
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