В МИД РФ убеждены, что антироссийские санкции ударят по простым американцам

03:12 07 апреля 2018 0

МИД РФ пообещал жестко ответить на новое решение Белого дома Фото: depositphotos.com © URA.RU

МИД РФ опубликовал официальный ответ властям США в связи с новыми антироссийскими санкциями. В ведомстве уверены, что решение Белого дома в конечном итоге ударит по кошелькам простых американцев.

«Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям» — говорится в заявление МИД РФ.

По мнению представителей МИД РФ, решение Минфина США подрывает экономическое сотрудничество между странами и автоматически записывает Вашингтон в противники рыночной экономики. «Разумеется, мы не оставим любой антироссийский выпад без жесткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», — уточняет российское ведомство.

Новые антироссийские санкции были приняты властями США в пятницу, 6 апреля. В списке оказались 26 российских бизнесменов (в том числе — Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска) и высокопоставленных чиновников. Помимо этого ограничения применены в отношении 12 российских компаний. В Минфине США объяснили, что указанные лица с этого момента «не будут изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности своего правительства», уточняет РБК.