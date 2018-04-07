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07 апреля 2018
06 апреля 2018
07:31  07 апреля 2018 1

Дерипаска назвал абсурдными санкции США против него

Съезд РСПП. Москва, дерипаска олег
Бизнесмен расстроен потерей миллиардаФото: Антон Белицкий © URA.RU

Решение правительства США о введении новых санкций существенно снизило капитализацию нескольких крупных российских компаний. За день ряд бизнесменов потеряли в сумме больше миллиарда долларов. Сильнее всех пострадал Олег Дерипаска.

Общие потери российских бизнесменов, попавших в новый санкционный список США, Forbes оценивает в 1,25 миллиарда долларов. На эту сумму сократилась стоимость их активов на бирже. Самым пострадавшим стал Олег Дерипаска — его потери составляют 960 миллионов долларов, сообщает РБК. Для экс-президента «Русала» ущерб ощутимый, он даже заявил журналистам, что расстроен.

«События сегодняшнего утра очень плачевны, но не неожиданны. Разумеется, основания для моего включения в санкционный список США необоснованны, смешны и абсурдны. Я собираюсь отпраздновать православную Пасху в воскресенье, затем проанализировать возникшую ситуацию с нашими адвокатами в начале следующей недели и дать некоторые комментарии», — заявил ТАСС Олег Дерипаска.

Правительство США опубликовало 6 апреля новый список бизнесменов и компаний, сделки с которыми в Америке теперь будут считаться незаконными. По мнению российских экспертов, в конечном счете пострадает все население России, поскольку придется либо спасать частные капиталы за счет бюджета, либо смириться с массовыми сокращениями, которые неизбежно последуют.

Игорь Чукреев
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