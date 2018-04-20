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20 апреля 2018
Главные новости 
12:09  20 апреля 2018 0

Фадеев показал снимки Наргиз Закировой с волосами. ФОТО

Максим Фадеев, фадеев максим
Продюсер попросил угадать, кто изображен на снимкеФото: личная страница Максима Фадеева в Instagram

Уроженец Кургана, продюсер Максим Фадеев. опубликовал детский снимок экстравагантной участницы второго сезона популярного телепроекта «Голос» Наргиз Закировой. На черно-белой фотографии — маленькая улыбающаяся девочка с густыми волосами.

Фадеев в подписи к фото предложил пользователям Сети угадать, кто на снимке, дав подсказку, что это артист MALFA. Сотни подписчиков сразу узнали Наргиз. Однако были и те, кто делал другие предположения. Многие в комментариях писали, что на фото Олег Майами. Им возражали: «Наргиз это, кто написал Майами — вы невнимательные, у Олега не карие глаза и фото такого качества Олег явно не достал». Поклонники также предположили, что на снимке Филипп Киркоров, Линда, Миша Марвин, Оля Серябкина и Марк Уолберг.

Ранее Фадеев прокомментировал информацию о своей якобы намечающейся женитьбе на певице Наргиз Закировой. Он пояснил, что информация, которая гуляет по Сети, не соответствует действительности.

Иван Шестак
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