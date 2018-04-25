В России стремительно растут цены на жилье

В России впервые с начала кризиса начали расти цены на вторичном рынке жилья. По данным Центра информации и аналитики недвижимости ЦИАН, Пермь заняла одну из лидирующих позиций по росту цен в первом квартале 2018 года. В Челябинске стоимость вторичного жилья, напротив, продолжает падать.
По данным аналитического центра, в столице Прикамья вторичное жилье подорожало на 3,1%, до 53,3 тыс рублей за квадратный метр. Одновременно в Челябинске стоимость «вторички» упала на 2,4%, передает «Коммерсант».
Всего с января по март текущего года средняя для страны цена (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) составила 53,1 тыс рублей за квадратный метр «вторички» вместо 52,6 тыс рублей, зафиксированных в конце прошлого года. Число сделок купли-продажи недвижимости растет и на вторичном, и первичном рынках. При этом рост цен на вторичное жилье — новый тренд, утверждают в эксперты центра. На него влияют изменение предложения, снижение ставок по ипотеке, а также сокращение разрыва между стоимостью кредита на вторичное жилье и квартиры в новостройках.
В начале года эксперты предсказывали продолжение падения цен на жилье вторичного рынка. Причиной они называли то, что объемы спроса на этом жилье существенно ниже, чем предложение, передавало «URA.RU». На квартиры в новостройках специалисты прогнозировали рост цен. Ранее Челябинск, Екатеринбург и Пермь попали в список с самым доступным жильем в строящихся домах.