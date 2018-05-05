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05 мая 2018
20:33  05 мая 2018 0

Российские ВКС получили новое сверхоружие

Ракетные комплексы «Кинжал» готовы поразить любую наземную или морскую цель цельФото: пресс-служба МО РФ

Гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» уже поступили на опытно-боевое дежурство в ВКС России. О сверхоружии весь мир узнал после выступления президента Владимира Путина перед Федеральным собранием.

«МиГ-31 — ее носитель (ракеты „Кинжал“ — ред.), этот самолет наиболее приспособлен для того, чтобы разогнать эту ракету до нужных скоростей на нужных высотах. В подтверждение тому, что это не какая-то экзотика: сегодня десять самолетов стоят на опытно-боевом дежурстве и готовы к применению в зависимости от ситуации», — цитирует телеканал RT замглавы минобороны РФ Юрия Борисова. Ранее военные продемонстрировали видеоролик с пусками этих ракет.

О новых ракетах Владимир Путин рассказал в начале марта. Основная их особенность в том, что они летят с гиперзвуковой скоростью, что позволяет им преодолевать любые существующие системы ПВО. Аналогов в мире этому оружию нет. Как уже сообщало «URA.RU», пролет МиГ-31 с «Кинжалами» станет одним из этапов парада Победы в Москве 9 мая 2018 года. Пара истребителей Воздушно-космических сил (ВКС) выполнит пролет на высоте 300 метров и на скорости 600 километров в час.

Игорь Чукреев
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