Гособвинение предложило наказание для отца экс-полковника Захарченко

Отсу бывшего полковника грозит пять лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей

Гособвинение попросило приговорить отца бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора — к пяти годам колонии. Это требование было озвучено 15 марта в Мещанском суде Москвы обвинителем Ириной Дидовой.

«Прошу суд признать Захарченко виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей», — приводит RT слова гособвинителя. Мужчина, напомним, обвиняется в растрате порядка 4,5 млн рублей банка «Московское ипотечное агентство» (МИА).

Другому обвиняемому по этому делу — экс-председателю правления МИА Владимиру Карьевкину — предложили назначить наказание в виде шести лет колонии и штрафа в полмиллиона рублей. Все это — за растрату 1,7 млн.

Дмитрия Захарченко, напомним, обвиняют в получении взяток и воспрепятствовании следствию. Бывший полковник был задержан еще в сентябре 2016 года. В его квартире при обысках нашли 8,5 млрд рублей. 12 марта Гагаринский районный суд Москвы изъял в пользу государства имущество бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который является супругом сестры Захарченко. Сумма взыскания составила 380 млн рублей.