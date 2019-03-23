Модель раскрыла содержание своей сумочки Фото: Личная страница Ирины Шейк в Instagram © URA.RU

Всемирно известная супермодель, уроженка Челябинской области Ирина Шейк раскрыла содержимое своей дамской сумочки. Девушка также назвала предмет, без которого никогда не выходит из дома.

Видео опубликовано на официальном аккаунте Vogue Russia в Twitter. На кадрах видно, как модель сидит на диване и достает из сумочки предметы, объясняя их назначение. «Первое, без чего я никогда не выхожу из дома, это зарядник для телефона», — рассказала Шейк, показав зарядное устройство для iPhone. «Естественно, телефон. С зеркальцем», — продолжила челябинка, показав необычный чехол для гаджета. Также в ее сумке оказался iPad. Модель заявила, что всегда носит с собой гигиеническую помаду, капли для носа, свои любимые очки и подводку для глаз.

Однако, в комментариях пользователи обрушились и на Vogue Russia, и на саму Шейк. «А будет для сравнения содержимое продуктовой корзины среднестатистического пенсионера?» — поинтересовался пользователь Quietyou. «А как можно связаться с Ириной Шейк, чтобы ей рассказать о содержимом своего гаража?» — иронизировал Тюменский землекоп. «И кому это интересно?» — возмутился пользователь екорный бабай‏. С ним согласился Павел Сафронкин. «Вот если бы она поделилась содержимым своей прелестной головки», — с иронией добавил он. А lagertha пожаловалась на надоевшую рекламу с Шейк. «В день наверное сто раз увижу эту рекламу», — негодовала девушка.