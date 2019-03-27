В Москве отреагировали на слова Порошенко о «борьбе» с Путиным

Пушков считает, что Порошенко борется с собственным народом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор от Пермского края Алексей Пушков оценил слова президента Украины Петра Порошенко о том, что его главным соперником на предстоящих выборах является российский лидер Владимир Путин. Сенатор уверен, что Порошенко сражается не с Путиным, а с собственным народом.

По мнению Пушкова, украинский президент «сильно завышает свой вес», когда утверждает, что прежде всего соперничает с Владимиром Путиным. «Его главный противник — те 75-80 процентов украинцев, которые его на дух не выносят и мечтают избавиться от него. Порошенко не с Путиным сражается — со свои народом», — приводит RNS заявление сенатора. Пушков также отметил, что на выборах 30 марта наибольшую конкуренцию Порошенко составит шоумен Владимир Зеленский.

Ранее в эфире украинского телеканала ICTV Порошенко заявил, что его главным оппонентом на предстоящих выборах главы государства является президент России Владимир Путин. А своим главным союзником действующий лидер Украины назвал народ, с которым ему предстоит объединиться и взаимодействовать.