Воронежский учитель обжег утюгом школьника

Учитель не смог совладать с нервами и обжег своего ученика горячим утюгом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Семилукском районе Воронежской области учитель труда обжег утюгом своего ученика. Причиной такого поступка учителя стало баловство детей во время урока.

«Не смог с нервами совладать, вырвал утюг из розетки и одному школьнику провёл по спине», — приводит РИА «Новости» слова собеседника из местной полиции. Уточняется, что педагог отработал в учебном заведении более 30 лет.

В результате инцидента мальчик получил ожоги. Его мать написала заявление в полицию. Учитель был вынужден уволиться из школы по собственному желанию.

Ранее учитель одной из школ Кондинского района Югры во время урока выругался матом. Позднее ученицы, запечатлевшие ругательства педагога на видео, распространили ролик в соцсетях.