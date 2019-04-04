Япония выразила протест из-за российских учений на Курилах

В Токио заявили протест Москве из-за проведения учебных стрельб в южной части Курильских островов. Об этом сообщили в японском министерстве иностранных дел.
«Это неприемлемо, поскольку имеет отношение к укреплению российского военного присутствия на четырех северных островах и противоречит нашей позиции в отношении этих островов», — пояснили ТАСС в ведомстве.
Представитель МИД Японии уточнил, что протест был заявлен 2 апреля на встрече представителей внешнеполитических ведомств двух стран. По данным японских СМИ, Москва уведомила Токио о проведении стрельб с 4 по 5 апреля и с 8 по 12 апреля возле острова Итуруп.
Ранее Япония неоднократно выражала протесты в связи с военными учениями России на Курилах, напоминает «Национальная служба новостей». Москва и Токио больше полувека ведут переговоры о заключении мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является вопрос принадлежности южной части Курильских островов, которые вошли в состав Советского Союза в 1945 году, напоминает ИА FlashSiberia.