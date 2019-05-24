Поклонники Началовой заряжали косметику и воду на могиле певицы

После похорон на кладбище начали приходить суеверные люди Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фанаты певицы Юлии Началовой заряжали воду и косметику на ее могиле на Троекуровском кладбище. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев.

«Народ идет на могилу с определенной целью: придать воде или косметическим средствам целебные свойства», — передает портал «Дни.ру». «Это реально язычество. Не грешите так, почитатели (заряжающие воду и т. п.). Оставьте в покое душу Юлии», — передает издание реакцию людей в соцсетях. «Пора открывать новые психушки. Клиент созрел», — написала во «ВКонтакте» Вера Смелова. «Мракобесие такое», — отметил Даниил Тиканов.

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. Официальная причина смерти — заражение крови, напоминает «Национальная служба новостей». 21 марта артистку похоронили на Троекуровском кладбище.