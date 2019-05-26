Выпускница школы, где был устроен БДСМ-флешмоб, попросила поддержать ее директора

Двух старшеклассников полиция привлекла к административной ответственности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выпускница школы во Владивостоке, где старшеклассники приняли участие в БДСМ-флешмобе во время выпускного, призвала общественность поддержать директора учебного заведения. Об этом бывшая ученица школы Алиса Гудименко написала в группе «Мы из Владивостока» в Facebook.

«Педагогов такого уровня во Владивостоке можно пересчитать по пальцам одной руки. Увольнения таких специалистов нельзя допускать. Если вы солидарны с данной позицией, поддержите директора и учителей любым способом, который сочтете правильным», — говорится в сообщении. По словам Гудименко, она является выпускницей школы, а ее мама когда-то в ней преподавала.

Женщина отметила, что в школе работают профессиональные учителя и то, что они стали «героями всех топовых новостей в СМИ», несправедливо. Директор школы написала заявление на увольнение. Сейчас в школе проводится проверка, а учителя пишут объяснительные. Гудименко считает, что в это же время участники шоу «почевают на лаврах славы героев соц сетей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что полиция привлекла двух старшеклассников к административной ответственности за участие во флэшмобе. Ученики 11 «Б» школы №74 во Владивостоке на последнем звонке устроили БДСМ-флешмоб. Мальчики в костюмах «зайчиков» и девочка в полицейской форме станцевали на крыльце здания. Их выступление вызвало скандал. Основные участники шоу часто прогуливали уроки, не отличались примерной учебой и дисциплиной и даже состояли на учете, передает телеканал 360.