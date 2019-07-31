Главный онколог страны поддержал идею премировать за рак

Премии для врачей, обнаруживших у пациентов рак, улучшат медицинскую систему, заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
«Любые действия, направленные на стимулирование ранней диагностики рака, мы должны приветствовать, помня, что именно она является главным оружием против рака. Чем раньше выявим, тем больше шансов на успех», — приводит ТАСС слова врача. Каприн добавил, что если к диагностике рака подключатся врачи других специализаций, то шансы на раннее выявление онкоболезней повысятся.
Согласно проекту постановления правительства, за каждый случай впервые выявленного онкозаболевания, диагноз которого подтвержден, планируется платить одну тысячу рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Из них по 500 рублей будут выплачивать ответственному за организацию обследования и назначившему диагностику врачу.