Россия обратится в суд ООН по делу «Северных потоков»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Срочная новость
Срочная новость Фото:

Россия намерена обратиться в Международный суд ООН в случае, если Германия, Дания, Швеция и Швейцария откажутся от досудебного урегулирования спора по делу о «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия намерена обратиться в Международный суд ООН в случае, если Германия, Дания, Швеция и Швейцария откажутся от досудебного урегулирования спора по делу о «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...