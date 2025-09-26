Россия обратится в суд ООН по делу «Северных потоков»

Срочная новость
Россия намерена обратиться в Международный суд ООН в случае, если Германия, Дания, Швеция и Швейцария откажутся от досудебного урегулирования спора по делу о «Северных потоках». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
