Трое мужчин погибли, спускаясь друг за другом в погреб

Жители Кузбасса отравились угарным газом в погребе частного дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи выясняют обстоятельства смерти трех человек, тела которых были обнаружены в погребе жилого частного дома в Кемеровской области. По данным правоохранителей, мужчины погибли, спускаясь друг за другом в погреб.

«В городе Прокопьевск 65-летний хозяин частного дома несколько дней назад просушивал погреб, разведя там огонь. Его знакомый, который помогал по хозяйству, решил проверить состояние помещение и стал спускаться», — пишет «Газета Кемерова». Мужчине сразу стало плохо и он упал. Увидев это, хозяин дома бросился на помощь другу и тоже полез в погреб. Когда упал и хозяин дома, то его супруга позвала на помощь соседей. В итоге трое мужчин погибли, еще один серьезно пострадал, в настоящее время он находится в больнице.

Сейчас СУ СКР по Кемеровской области проводит проверку по факту случившегося. По предварительным данным, мужчины могли погибнуть из-за продуктов горения в погребе, концентрация которых была превышена в 54 раза.

Как писало «URA.RU», ранее в частном жилом доме города Троицк Челябинской области четверо детей отравились угарным газом. Один из пострадавших в итоге скончался, остальные были доставлены в больницу.