В Москве начался согласованный митинг КПРФ «За честные и чистые выборы!» Акция проходит на проспекте академика Сахарова.
В акции принимают участие кандидаты в депутаты и действующие члены Мосгордумы, передает РИА «Новости». На сцене вместе с соратниками стоит глава партии Геннадий Зюганов.
По данным «Мобильного счетчика», к 12:00 мск через турникеты к месту проведения мероприятия прошли 3,7 тысячи человек. По информации «Белого счетчика», к этому же времени пришли 2,8 тысячи человек.
Ряд оппозиционных политиков планировал провести шествие 17 августа, но акцию не согласовали власти. Накануне недопущенный к выборам кандидат Любовь Соболь заявила в Facebook, что знает о намерениях людей выйти на акции и «мирные прогулки», но предупредила, что будет «с ребенком не в Москве».
Ранее Зюганов рассказал, что на московских митингах ему не нравятся плакаты «Не надо рожать путинистов» и «Я за полную свободу». По мнению политика, протестующие не понимают, что ими манипулируют.
Акции протеста, в том числе несогласованные, из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда политиков проходят с середины июля. Последняя согласованная акция прошла 10 августа в центре Москвы, по некоторым данным, она стала самой массовой за последние годы — ее посетили до 50 тысяч человек.