Уральские университеты попали в рейтинг лучших вузов мира

Четыре уральских вуза попали в список лучших, но не пробились в ТОП-1000 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Британский журнал Times Higher Education (THE) составил рейтинг вузов, в который попали 1,3 учебных заведений мира, включая 39 из России. Уральские вузы не попали в тысячу лучших.

Среди уральских университетов в категории «свыше 1000» оказались четыре вуза: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный университет, Южно-Уральский государственный университет и Уральский федеральный университет. Среди российских вузов лучшим оказался Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, занявший 189-е место.

Создатели рейтинга составили свой список на основе 13 критериев, разделенных на 5 групп. В расчет брались цитируемость научных статей, качество преподавания, глобальность университета, доходы от исследований, а также некоторые другие параметры. «Российские университеты, как и раньше, действуют недостаточно эффективно по ключевым показателям по сравнению с международными конкурентами. Прежде всего, это касается цитируемости научных работ», — сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора рейтинга Фила Бейти.

Не так давно был опубликован рейтинг лучших вузов России — уральские университеты не смогли пробиться в ТОП-50. Однако в списке вузов с самыми большими зарплатами выпускников учебные заведения Урала находятся на более выигрышных позициях.