В России из-за решения правительства могут подорожать автомобили

Причиной нового роста цен на авто в России может стать введение обязательно маркировки шин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России осенью следующего года может произойти новый рост цен на машины. Поводом для этого станет то, что с 1 ноября 2020 года маркировку шин в стране власти собираются сделать обязательной.

По информации газеты «Известия», проект постановления федерального правительства об «Утверждении правил маркировки шин» уже разработал Минпромторг РФ. «Для борьбы с контрафактом и контрабандой на шины будет нанесена идентифицирующая гравировка либо непосредственно в тело покрышки будет интегрирована радиометка, которая позволит считывать информацию о шинах на расстоянии. И в том, и другом случае потребуются серьезные изменения в технологические процессы производства покрышек, что повлечет их удорожание», — пишет издание.

В «Ассоциации производителей шин» предупреждает, что решение правительства может привести к резкому росту цен на авто. «Введение маркировки повлияет на розничные цены, поскольку потребует не только от производителей и импортеров шин, но и от торгующих организаций существенных инвестиций в ее внедрение», — отметила исполнительный директор организации Надежда Чурмеева.

Ранее «URA.RU» сообщало о еще одной причине скорого подорожания автомобилей в РФ. Так, с 1 января 2020 года в России вырастут цены на машины из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор. С таким прогнозом выступили управляющие дилерских центров в стране. С 1 января, напомним, утилизационный сбор на машины в России может вырасти, по некоторым данным, от 80% до 120%. Это, как полагают эксперты, повлечет за собой рост стоимости самих авто.