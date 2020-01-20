Путин внес в Госдуму законопроект об отмене двух президентских сроков

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о требованиях к должностным лицам, полномочия которых связаны с обеспечением безопасности и суверенитета страны. Поправка предусматривает запрет на занятие должности главы государства более двух сроков.
Согласно документу, опубликованному в базе данных нижней палаты парламента, новые требования к высшим должностным лицам подразумевают увеличение «ценза оседлости» для кандидата в президенты до 25 лет. Также предложенные поправки вводят запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для высших должностных лиц.
Ранее стало известно, что Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ. Сообщается, что соответствующий президентский законопроект Госдума рассмотрит на пленарном заседании 23 января.
В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о возможном закреплении в Конституции ряда требований к кандидатам в президенты. Уже тогда он сказал, что президентом сможет стать человек, постоянно проживающий в России не менее 25 лет и не имеющий иностранного гражданства. Также Путин заявил, что не считает принципиальным запрет занимать пост президента более двух сроков подряд, но согласен с этим, напоминает «Национальная служба новостей».