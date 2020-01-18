Путин выступил против бессрочного президентства

Владимир Путин не хочет возвращаться к ситуации, которая была в позднесоветский период Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что не стоит возвращаться к ситуации, которая сложилась в 80-е годы прошлого века, когда практиковалось пожизненное руководство страной. Такое мнение глава государства высказал во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

«Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти», — цитирует президента ТАСС. Он добавил, что лучше не возвращаться к тому положению дел, которое было в 1980-е годы. Вопрос о сроках президентства задал один из ветеранов, присутствовавших на встрече.

Ранее в ходе визита в Санкт-Петербург президент объявил, что в 2020 году ветераны Великой Отечественной войны получат выплату размером 75 тысяч рублей. Такая сумма приурочена к 75-летию Победы. Также Путин посетил масштабную трехмерную панораму, которая показывает путь советских солдат до Рейхстага. Во время визита глава государства вручил медали в честь 75-летия Победы, напоминает RT.