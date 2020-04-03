Власти Москвы подсчитали количество молодых среди больных коронавирусом

Многие зараженные COVID-19 — молодые люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Почти половина всех заболевших коронавирусом в Москве, выявленных за последние сутки, младше 45 лет. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«Почти половина заболевших младше 45 лет», — пишет оперативный штаб в своем telegram-канале.

В Москве за сутки было выявлено 448 новых случаев COVID-19. Отмечается, что 199 пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 159 человек — в возрасте от 46 до 65 лет и 73 человека старше 65 лет. Кроме того, коронавирус подтвержден у 17 детей. 53,5% новых случаев заражения подтверждено у женщин, 46,5% — у мужчин.

В оперштабе добавляют, что все эти люди, а также контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было выявлен 601 новый случай заражения COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 4149 случаев заболевания, вылечился 281 человек, умерло 34. В мире число больных коронавирусной инфекцией нового типа превысило один миллион человек, из них вылечилось почти 212 тысяч, умерло более 53 тысяч.