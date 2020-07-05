США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей

Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил, почему США опасно отказываться от российских ракетных двигателей РД-180 для полетов в космос. В будущем это может повлечь за собой гибель экипажа, считает эксперт.
«Программу пилотируемых полетов им пришлось свернуть как раз по той причине, что их системы не справлялись. И запуск с ненадежным двигателем может привести к гибели экипажа, несмотря на системы спасения», — цитирует Евсеева «Вечерняя Москва».
Если Америка откажется от РД-180 по политическим соображениям, это может плохо кончиться, поясняет Евсеев. США пока не способны говорить о полной свободе от российского ракетостроения, уточнил военный эксперт.
При этом отказ США от российских двигателей будет постепенным, говорит аналитик Константин Сивков. В беседе с агентством Nation news он пояснил, что аналогичному американскому двигателю после выпуска еще предстоит преодолеть «детские болезни».
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