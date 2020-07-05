США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей

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Клипарт. Официальный сайт «Роскосмос». Екатеринбург, ракета, ракета-носитель, протон м
Эксперт рассказал, почему США опасно отказываться от ракетных двигателей из России Фото: Официальный сайт «Роскосмос»

Военный эксперт Владимир Евсеев объяснил, почему США опасно отказываться от российских ракетных двигателей РД-180 для полетов в космос. В будущем это может повлечь за собой гибель экипажа, считает эксперт.

«Программу пилотируемых полетов им пришлось свернуть как раз по той причине, что их системы не справлялись. И запуск с ненадежным двигателем может привести к гибели экипажа, несмотря на системы спасения», — цитирует Евсеева «Вечерняя Москва».

Если Америка откажется от РД-180 по политическим соображениям, это может плохо кончиться, поясняет Евсеев. США пока не способны говорить о полной свободе от российского ракетостроения, уточнил военный эксперт.

При этом отказ США от российских двигателей будет постепенным, говорит аналитик Константин Сивков. В беседе с агентством Nation news он пояснил, что аналогичному американскому двигателю после выпуска еще предстоит преодолеть «детские болезни».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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