Малоимущие семьи хотят освободить от платы за детский сад

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Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячное пособие для семей, отказавшихся от места в детском саду. Согласно его инициативе, ежемесячное пособие в размере регионального минимального размера оплаты труда будет выплачиваться все время, которое ребенок мог посещать учреждение.

«Прошу освободить от оплаты за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов», — приводит RT предложение Волынец. По мнению чиновницы, данное послабление станет дополнительной мерой поддержки для таких семей.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить семьи с низким доходом от оплаты детского сада. Соответствующее обращение чиновница направила в Госдуму и правительство РФ.

Освободить от оплаты детского сада планируют семьи с ежемесячным доходом, который не превышает двух МРОТ Фото: Анна Майорова © URA.RU

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