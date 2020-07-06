05 июля 2020

Малоимущие семьи хотят освободить от платы за детский сад

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, детские игрушки, дошкольное учреждение, детский садик
Освободить от оплаты детского сада планируют семьи с ежемесячным доходом, который не превышает двух МРОТ Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила освободить семьи с низким доходом от оплаты детского сада. Соответствующее обращение чиновница направила в Госдуму и правительство РФ.

«Прошу освободить от оплаты за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов», — приводит RT предложение Волынец. По мнению чиновницы, данное послабление станет дополнительной мерой поддержки для таких семей.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести ежемесячное пособие для семей, отказавшихся от места в детском саду. Согласно его инициативе, ежемесячное пособие в размере регионального минимального размера оплаты труда будет выплачиваться все время, которое ребенок мог посещать учреждение.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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