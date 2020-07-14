Точный размер выплат можно узнать в МФЦ, органах соцзащиты или администрации города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В некоторых регионах России к юбилею совместной жизни можно получить более 50 тысяч рублей. Об этом заявил заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.

«Такие выплаты можно рассматривать как весьма приятный презент к юбилею совместной жизни. В Питере, ХМАО и Удмуртии величина выплат составляет одну тысячу рублей за каждый прожитый в браке год. Таким образом, за 50 лет совместной жизни можно получить 50 000 рублей», —цитирует Соловьева Life.

Он подчеркнул, что размер устанавливается региональными законодательными актами. Во всех субъектах РФ они разные. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская отметила, что точный размер выплат можно узнать в МФЦ, органах соцзащиты или администрации города. Срок обращения после даты юбилея не ограничен. По информации юриста, автоматически деньги не перечисляются. Для их получения необходимо обратиться с заявлением в МФЦ не ранее, чем за месяц до даты юбилея.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов напомнил жителям, что они смогут претендовать на солидную социальную выплату от региона, если прожили в браке более 50 лет. При этом хотя бы один из супругов должен постоянно проживать в ЯНАО и иметь стаж работы в округе не менее 15 лет.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.