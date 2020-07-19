Вор в законе, близкий к покойному Деду Хасану, задержан в Польше

Решение об экстрадиции примет польский суд Фото: Илья Московец © URA.RU

Вор в законе Олег Пирогов, по прозвищу Циркач, задержан в Польше. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

О приезде Пирогова в Польшу узнали правоохранительные органы России, после чего передали информацию польским коллегам. «Материалы на экстрадицию готовы. Решение будет принимать польский суд», — заявил источник агентства.

Банда Пирогова вымогала деньги у предпринимателей Ногинского района в Московской области. Одного из бизнесменов после отказа заплатить избивали на протяжении недели. В 2019 году против Пирогова было возбуждено уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии», он был объявлен в розыск. В июле прошлого года его пытались задержать в ресторане в Подмосковье, однако ему удалось сбежать через окно на кухне.

Пирогов занял высшее положение в криминальном мире в 2011 году. Тогда его короновали в московской резиденции вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. С тех пор Пирогов руководил работой организованных групп в Московской области, участвовал в разделе сфер преступного влияния.

Ранее СКР называл обвиняемых в убийстве вора в законе Аслана Усояна. Виновными были признаны члены преступной группировки «Таганские», в том числе два основателя организации Игорь Жирноклеев и Григорий Рабинович, а также еще 10 человек. Позднее стало известно, что заказчик убийства Деда Хасана Ровшан Джаниев был застрелен в Турции, передает « Царьград ».

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