Названы продукты, которые убивают тягу к сладкому и соленому

Бананы способны побороть тягу к соленому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Побороть тягу к сладкому могут сухофрукты или ягоды. Они могут обмануть организм, требующий вредной пищи. Об этом заявили диетологи.

«Когда невыносимо хочется сладкого, можно поесть ягод, сухофруктов или свежих фруктов. Сладкую выпечку прекрасно заменяет запеченное яблоко с корицей — на вкус это почти как шарлотка, а калорий в разы меньше», — передает слова врачей Пятый канал.

Кроме этого, организм можно обмануть с помощью десерта из соевого крема и фруктов. Любителям жирного диетологи советуют употреблять сыр тофу и нежирное молоко. А избавиться от тяги к соленому помогают банан и миндаль.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева в разговоре с корреспондентом URA.RU назвала две причины ожирения в России. По ее мнению, у людей не хватает денег на правильное питание, и они не знают, как обеспечить свое здоровье. Россиянам приходится употреблять в пищу дешевые продукты, а они, как правило, вредные. Питание, с точки зрения Королевой, должно быть натуральное. Отмечается, что необходимо есть мясо птицы, рыбу и сезонные продукты. Также стоит делать заготовки и заморозки.