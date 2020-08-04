Шойгу ввел новые выплаты для российских военных

Средний размер надбавок для военных составляет 23 тысячи рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Военным России полагаются новые ежемесячные надбавки на среднюю сумму в 23 тысячи рублей. Соответствующий указ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мной подписан приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки отдельным категориям военнослужащих летного состава, плавсостава, Главного управления Генерального штаба и Ракетных войск стратегического назначения», — приводит слова министра ТАСС. Шойгу уточнил, что надбавки будут получать более чем 45 тысяч военных. Размер выплат будет зависеть от оклада по воинской должности.

В середине июля Совет Федерации РФ одобрил закон о повышении пенсии семьям погибших военных, сообщает телеканал 360. А военнослужащим по призыву продлили ежемесячные выплаты в размере двух тысяч рублей.

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