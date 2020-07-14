13 июля 2020

Военнослужащим по призыву продлили ежемесячные выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Четырнадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, армия, военные, солдаты, перевозка людей
Для призывников, которые служат в Росгвардии, ФСБ и органах государственной охраны, увеличат оклады на 86 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военнослужащие, которые проходят службу по призыву, будут и дальше получать ежемесячные выплаты в размере двух тысяч рублей. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Установить размеры месячных окладов в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Вооружённых силах Российской Федерации, в 2000 рублей», — говорится в постановлении правительства РФ. Отмечается, что для призывников, которые служат в Росгвардии, ФСБ и органах государственной охраны, увеличат оклады на 86 рублей.

Кроме того, надбавки полагаются за саперные работы, за водолазные работы, прыжки с парашютом и за участие в тушении пожаров. Также призывникам, работающим с гостайной, положены небольшие бонусы.

Ранее сообщалось, что российским госслужащим повысят зарплату. Так, с октября 2020 года их оклад будет проиндексирован на 3%. Такое же повышение ждет военных. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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