09 августа 2020

В России утвердят правила оказания экстренной помощи туристам

© Служба новостей «URA.RU»
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Для туристов создадут комплексную систему защиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Правительство РФ утвердит поправки в закон о туризме, которые спасут путешественников за границей в экстренных случаях. Для россиян создадут специальный фонд, который поможет им в случае ЧП вернуться домой, объяснил председатель российской Ассоциации юристов Владимир Груздев.

«Для защиты граждан создан специализированный фонд. Если туристам понадобится экстренная помощь, связанная с оплатой проживания, вывозом с курорта, — решение будет приниматься оперативно, в течение суток», — цитирует Груздева «Российская газета». Также в случае непредвиденных обстоятельств туристам помогут решить ситуацию с правовой точки зрения и даже организуют питание за границей. Фонд будет возмещать потери, связанные с банкротством туроператора или закрытием границ страны, где находится гражданин России.

Кроме того, власти введут ограничения для лиц, которым разрешено руководить туристическими компаниями. Они не должны иметь судимости или привлекаться к административной ответственности более трех раз за год за нарушения в туристической деятельности.

Необходимость поправок в закон «Об основах туристской деятельности в РФ» возникла из-за пандемии коронавируса и последующего закрытия границ. Вирус также спровоцировал экономический кризис, из-за которого многие туроператоры рискуют стать банкротами.

Границы со странами после пандемии продолжают открываться. В ближайшее время открыть границу для российских туристов собирается Таиланд.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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