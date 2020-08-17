Еще шесть журналистов, сопровождавших премьер-министра России Михаила Мишустина в его поездке на Дальний восток, заболели коронавирусом. Об этом сообщило издание «Газета.ru».
«Всех журналистов сегодня взяли тест на коронавирус в аэропорту Благовещенска. Результаты оказались положительными у шести человек, их изолировали», — рассказал корреспондент издания. По его словам, заболевших изолировали, а остальные работники СМИ (около 30 человек) вернутся в Москву.
Ранее сообщалось, что несколько журналистов, сопровождавших Михаила Мишустина в поездке по Дальневосточному региону, заболели коронавирусом. Дальневосточное турне премьера рассчитано до 18 августа.
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