Всех журналистов из пула Мишустина возвращают с Дальнего Востока. Коронавирус нашли еще у шестерых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в АП
Работники СМИ, сопровождавшие Михаила Мишустина, вернутся в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Еще шесть журналистов, сопровождавших премьер-министра России Михаила Мишустина в его поездке на Дальний восток, заболели коронавирусом. Об этом сообщило издание «Газета.ru».

«Всех журналистов сегодня взяли тест на коронавирус в аэропорту Благовещенска. Результаты оказались положительными у шести человек, их изолировали», — рассказал корреспондент издания. По его словам, заболевших изолировали, а остальные работники СМИ (около 30 человек) вернутся в Москву.

Ранее сообщалось, что несколько журналистов, сопровождавших Михаила Мишустина в поездке по Дальневосточному региону, заболели коронавирусом. Дальневосточное турне премьера рассчитано до 18 августа.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...