В МВД ввели ограничения на штрафы с одной камеры наблюдения

Если одна и та же камера зафиксировала превышение средней скорости и мгновенной, постановление нарушителю должно выноситься только одно. Об этом заявили представители МВД РФ в ответе члену рабочей группы ОНФ по защите прав автомобилистов Григорию Шухману. Активист обратился в Госавтоинспекцию после того, как в Подмосковье и Хабаровском крае автомобилисты получали несколько штрафов с одной и той же камеры.
«В случае одновременной фиксации правонарушения средством автоматической фиксации, основанном на принципе измерения моментальной скорости, входящем в состав средства измерения, основанного на определении скорости транспортного средства на протяженном участке, считаем возможным для привлечения к ответственности применение только одного из принципов», — цитирует ответ МВД «Коммерсант».
В ассоциации ОКО (объединяет ряд производителей камер и операторов систем контроля нарушений) отметили, что ранее совместно с ОНФ направили в Минюст предложения по включению в новый КоАП понятия «средней скорости» и «скорости на протяженном участке», а также норм, регламентирующих принципы администрирования этих правонарушений.
Ранее МВД предложило внести изменения в статьи КоАП, которые касаются уплаты половины суммы штрафа за превышение скорости. Если оштрафованный гражданин оплатит половину штрафа, то именно с этого момента будут исчисляться сроки исполнения наказания. Сейчас нарушитель считается подвергнутым наказанию со дня, когда вступает в законную силу постановление о назначении наказания и до истечения одного года.
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