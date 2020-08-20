Авиакомпании в два раза снизили цены на билеты по России

Дешевле стали билеты и у «Аэрофлота» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Цены на авиабилеты по российским направлениям снизились практически в два раза. Рейсы S7 на сентябрь—октябрь в некоторые города стали дешевле на 40%.

«На 40% упали цены на перелеты в Краснодар (до 3600 рублей), Пермь (до 4000 рублей), Сочи (до 3000 рублей) и Новосибирск (до 7300 рублей)», — пишут «Ведомости». На 25—35% подешевели билеты в Самару (до 4200), Казань (до 3600), Екатеринбург (до 4700) и Красноярск (до 9000), на 10—20% — в Ростов-на-Дону (до 4000), Омск (до 5000), Волгоград (до 5000) и Иркутск (до 10 700). Не упали цены только на полеты в Петербург (2500) и Минеральные Воды (4000).

Дешевле стали билеты и у «Аэрофлота». По сравнению с ситуацией на начало лета перелеты в Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар подешевели примерно на 40%, в Самару, Пермь и Иркутск — на 30%, в Омск, Казань, Минеральные Воды и Красноярск — примерно на 20%, в Петербург и Сочи — примерно на 15%. Цены на билеты в Уфу, Ростов-на-Дону и Волгоград остались прежними. Отмечается, что компании снижают цены, чтобы хоть как-то привлечь пассажиров. По мнению экспертов, причиной невысокого спроса на полеты может быть ухудшившееся за время пандемии финансовое состояние населения.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки коронавируса упал спрос на внутренние перелеты. Кроме того, из-за пандемии авиакомпании отменили большинство рейсов за границу. В рамках борьбы с распространением инфекции 21 марта Росавиация приняла решение приостановить сообщение с зарубежными странами.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.