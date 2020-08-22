22 августа 2020

Режим контртеррористической операции введен в селе в Ингушетии

© Служба новостей «URA.RU»
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Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, бронежилет, балаклава, спецподразделение, место проишествия, полиция, лубянская площадь, росгвардия, полицейское оцепление
Местных жителей просят не мешать работе силовиков (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ингушетии в поселении Троицкое введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщили в оперативном штабе республики. По данным ТАСС, режим введен в целях пресечения терактов. Сейчас в зоне КТО идет боевое столкновение.

«Решением оперативного штаба режим КТО введен с 8:00 воскресенья. На территории сельского поселения действует ряд ограничений», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. Как уточняет ТАСС, режим введен для пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности. Жителей поселения просят не допускать массовых беспорядков и вмешательства в действия правоохранительных органов.

В начале августа в Ингушетии произошла перестрелка, напоминает «Национальная служба новостей». В ходе операции силовики нейтрализовали двоих боевиков, причастных к подготовке терактов, еще один задержан.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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