У боевиков были обнаружены оружие и боеприпасы (Фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оперативники в ходе контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии нейтрализовали двоих боевиков, причастных к подготовке терактов, еще один задержан. Сейчас режим КТО снят. Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места ликвидации.

«В ходе операции в Назрани двое бандитов нейтрализованы, один задержан. Их личности установлены», — говорится в сообщении НАК. Уточняется, что бандиты были ликвидированы в ходе короткой перестрелки. Потерь и пострадавших среди силовиков и гражданского населения нет.

Также в комитете добавили, что у боевиков были обнаружены оружие, боеприпасы, а также взрывное устройство. На опубликованных кадрах видно найденное оружие и то, в каких условиях проживали боевики.

Ранее правоохранительные органы Ингушетии получили информацию о том, что в частных домах в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района скрываются боевики. Прибыв на место, они оцепили территорию и предложили бандитам сдаться, но те открыли огонь.

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