23 августа 2020

Синоптики пообещали россиянам теплый сентябрь

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, набережная исети, сентябрь, осень
Температура воздуха будет около и выше нормы, сказал синоптик Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На европейской части России ожидается теплый и комфортный сентябрь. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется. «В общем, вполне комфортным ожидается месяц», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал 2020 год особенным, потому что климатологи наблюдали «экстра-аномальную» погоду. Он добавил, что с начала года было побито множество температурных рекордов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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