Синоптики пообещали россиянам теплый сентябрь

Температура воздуха будет около и выше нормы, сказал синоптик
На европейской части России ожидается теплый и комфортный сентябрь. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, температура воздуха будет около и выше нормы. При этом избытка осадков не прогнозируется. «В общем, вполне комфортным ожидается месяц», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал 2020 год особенным, потому что климатологи наблюдали «экстра-аномальную» погоду. Он добавил, что с начала года было побито множество температурных рекордов.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.