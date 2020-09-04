После взрыва в Тбилиси есть пострадавшие, один человек погиб (архивное фото)
В центре Тбилиси (Грузия) произошел взрыв. Один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.
«У здания Филармонии в столице Грузии прогремел взрыв. Есть пострадавшие, один человек скончался», — сообщает портал «Спутник. Грузия».
По предварительным данным, в клубе «Дежавю», который расположен возле здания Филармонии, взорвался газовый баллон. Когда на место происшествия прибыла скорая помощь, один человек уже скончался. Еще двое пострадали, один из них госпитализирован.
На место прибыли спасатели и сотрудники полиции. Пока неизвестно, из-за чего произошел взрыв. Обстоятельства ЧП уточняются.
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