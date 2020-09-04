Отсидевший водитель раскрыл, что именно ждет Ефремова в колонии

За смертельное ДТП артисту грозит 11 лет в колонии общего режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Артисту Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении смертельного ДТП, грозит колония общего режима, рассказал отбывший срок за подобную аварию водитель Максим Митенков. Также он раскрыл возможные условия пребывания актера за решеткой.

Митенков напомнил, что до 2019 года за смертельную аварию в пьяном виде наказание отбывали в колонии-поселении. Сейчас закон ужесточили: всем, кто садится пьяным за руль, назначают общий режим. «Мы вели себя по-человечески, так и к нам относились. Работали и общались, как люди на воле, без всяких тюремных понятий. У нас на руках были наличные — это в колонии общего режима запрещено», — рассказал «Московскому Комсомольцу» Митенков о своем заключении.

По словам бывшего заключенного, у поселенцев практически нет ограничений на свидания и звонки, они могут учиться и работать за пределами исправительного учреждения. Кроме того, поселенцы живут не в камерах, а в общежитиях или даже с семьями на съемных квартирах рядом с колонией. При этом арестанты в колонии общего режима носят тюремную робу, а в колонии-поселении — нет. «Это очень важно. Психологически робу носить сложно», — объяснил Митенков. Он добавил, что получить условно-досрочное освобождение в колонии-поселении проще, чем в колонии общего режима.

Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в Москве. Актер в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, его автомобиль влетел в фургон, водитель которого скончался в больнице. Обвинение запросило артисту 11 лет колонии общего режима. В суде он заявил, что признает свою вину. Адвокат Иван Кадочников в беседе с URA.RU сообщил, что это поможет незначительно сократить срок. Приговор огласят 8 сентября, уточняет « Федеральное агентство новостей ».

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