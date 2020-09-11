11 сентября 2020

Посол Украины рассказал о провокации белорусских силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел на границе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белорусские пограничники провели незаконный обыск украинского дипломата. Это можно расценивать как провокацию, рассказал глава посольства Украины в Минске Игорь Кизим.

«Въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации», — цитирует «Росбалт» Кизима. Он добавил, что белорусские пограничники обыскали его багажник.

Однако в руководстве силовиков информацию не подтвердили, сообщает издание. По данным ведомства, пограничники осмотрели автомобиль согласно законам Беларуси.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал протестующих в Беларуси, передает телеканал 360. По его словам, народ республики хочет демократии. Протесты в стране начались после выборов президента, на которых Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позже лидер оппозиции Светлана Тихановская подтвердила, что белорусы могли устать от протестов, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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