Посол Украины рассказал о провокации белорусских силовиков

Белорусские пограничники провели незаконный обыск украинского дипломата. Это можно расценивать как провокацию, рассказал глава посольства Украины в Минске Игорь Кизим.
«Въезд в Беларусь был, мягко говоря, не очень дружественным и начался, как я это расцениваю, с провокации», — цитирует «Росбалт» Кизима. Он добавил, что белорусские пограничники обыскали его багажник.
Однако в руководстве силовиков информацию не подтвердили, сообщает издание. По данным ведомства, пограничники осмотрели автомобиль согласно законам Беларуси.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поддержал протестующих в Беларуси, передает телеканал 360. По его словам, народ республики хочет демократии. Протесты в стране начались после выборов президента, на которых Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Позже лидер оппозиции Светлана Тихановская подтвердила, что белорусы могли устать от протестов, передает «
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