Лавров раскрыл, почему ФРГ не отвечает на вопросы по Навальному

Сергей Лавров считают, что Россию хотят наказать за Белоруссию и за ситуацию с Алексеем Навальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Власти Германии используют надуманные предлоги, чтобы не отвечать на вопросы российской стороны по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры [РФ]. Предлоги абсолютно надуманные», — приводит слова Лаврова РИА «Новости». По его словам, Россия хотят наказать за инцидент с Навальным, и за протесты в Белоруссии.

Следственные органы МВД России неоднократно запрашивали у органов юстиции ФРГ информацию о лечении и обследованиях Навального, пишет РАПСИ. Постпредство РФ при Евросоюзе нашла нестыковки в деле блогера и направила соответствующий документ депутатам Европарламента, передает агентство Nation News.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, там Навального госпитализировали. Блогер впал в кому. За ним отправили самолет с врачами из Германии, которые положили его в больницу «Шарите» в Берлине.