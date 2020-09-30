Жительница Кургана неделю не смогла дождаться приезда скорой помощи
Детей из школ и садиков отправили по домам — жительница Кургана неделю не может дождаться скорую помощь — продукты в области подорожали — суд признал вину чиновников. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:
Школы области закрывают на карантин
- Полностью закрыты на карантин три школы и шесть детских садов в регионе. В Куртамышском, Половинском и Белозерском районах три школы закрыты по причине ОРВИ. Также полностью закрыты 6 детских садов в Белозерском и Куртамышском районах, один из них из-за коронавируса.
Жительница Кургана неделю не могла дождаться скорой помощи
- В Кургане женщина, у которой диагностировали пневмонию, не может неделю дождаться результатов теста на коронавирусную инфекцию. Скорая помощь уже дважды отказалась приехать к ней.
- В депздраве области не верят, что скорая помощь отказалась выезжать на вызов из-за отсутствия результатов теста.
В области подорожали продукты
- Социально значимые продукты подорожали в регионе. Это установили специалисты УФАС, которые ведут мониторинг цен на продукты. В частности цены повысились на рис, гречку, сахар и сливочное масло.
Суд признал неправоту чиновников
- Арбитражный суд области признал незаконным отказ чиновников установить тариф на отопление. Об этом URA.RU сообщили в теплоснабжающей компании, которая обслуживает часть Кургана и прилегающих поселков.
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