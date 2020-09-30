30 сентября 2020
29 сентября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 1 октября. Школы и детсады закрыли на карантин, продукты подорожали

© Служба новостей «URA.RU»
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Областная больница. Курган , приемный покой, скорая помощь, областная больница, машина скорой помощи, зона карантина
Жительница Кургана неделю не смогла дождаться приезда скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Детей из школ и садиков отправили по домам — жительница Кургана неделю не может дождаться скорую помощь — продукты в области подорожали — суд признал вину чиновников. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 1 октября — в обзоре URA.RU:

Школы области закрывают на карантин

  • Полностью закрыты на карантин три школы и шесть детских садов в регионе. В Куртамышском, Половинском и Белозерском районах три школы закрыты по причине ОРВИ. Также полностью закрыты 6 детских садов в Белозерском и Куртамышском районах, один из них из-за коронавируса.

Жительница Кургана неделю не могла дождаться скорой помощи

В области подорожали продукты

  • Социально значимые продукты подорожали в регионе. Это установили специалисты УФАС, которые ведут мониторинг цен на продукты. В частности цены повысились на рис, гречку, сахар и сливочное масло.

Суд признал неправоту чиновников

  • Арбитражный суд области признал незаконным отказ чиновников установить тариф на отопление. Об этом URA.RU сообщили в теплоснабжающей компании, которая обслуживает часть Кургана и прилегающих поселков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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