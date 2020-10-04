Правилам дорожного движения предлагают придать статус закона

Перевод ПДД в статус закон защитит права участников дорожного движения, считают в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правила дорожного движения необходимо перевести в статус федерального закона, чтобы они наиболее полно отражали требования к участникам дорожного движения и защищали их права. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Если и дальше будет такая чехарда с правилами, когда будут в Минтрансе предлагать такие вещи, как предлагают, что, например, из-за нарушений на скутере или на самокате будут лишать права управлять автомобилем, то точно мы будем перевносить и требовать, чтобы все это было на уровне федерального закона», — приводит РИА «Новости» слова парламентария. Предложение Нилова поддержал его коллега Вячеслав Лысаков. В пример он привел Белоруссию и Украину, где права участников дорожного движения закреплены в законе. Депутат подчеркнул, что в России ПДД — это сфера компетенции правительства, а Госдума вносит поправки в КоАП за их нарушения.

Ранее Лысаков, комментируя URA.RU новые поправки в ПДД, также заявлял о необходимости перевести их в статус федерального закона. В этом случае принятия новых правил будет прозрачным, а их исполнение — регламентированным.