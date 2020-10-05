05 октября 2020

Пушков высмеял памятник Горбачеву в Германии. «Мелкий худощавый бюрократ»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, пушков алексей
Пушков отметил, что для Германии Горбачёв «сделал неизмеримо больше, чем для своей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Памятник президенту СССР Михаилу Горбачеву, который установлен в Германии, является бездарным. Об этом в своем Telegram написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

По его словам, для Германии Горбачев «сделал неизмеримо больше, чем для своей страны», но монумент получился неудачным. «Не его лицо, не его фигура. Это, скорее, какой-то мелкий худощавый бюрократ в стеганой курточке и мятых брючках, этакий немецкий Акакий Акакиевич, который вышел на улицу и никак не может решить, куда идти — в магазин или в пивную», — написал Пушков.

По словам Пушкова, монумент больше похож на «безымянного немца», который замер в нерешительности с молоточком в руках, который, кстати, Горбачёв с собой никогда не носил.

Ранее стало известно, что по случаю 30-го Дня германского единстве в городе Дессау-Рослау открыли памятник Горбачеву. По словам немецких чиновников, это первый в стране монумент такого рода советскому лидеру.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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