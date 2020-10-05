Памятник президенту СССР Михаилу Горбачеву, который установлен в Германии, является бездарным. Об этом в своем Telegram написал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
По его словам, для Германии Горбачев «сделал неизмеримо больше, чем для своей страны», но монумент получился неудачным. «Не его лицо, не его фигура. Это, скорее, какой-то мелкий худощавый бюрократ в стеганой курточке и мятых брючках, этакий немецкий Акакий Акакиевич, который вышел на улицу и никак не может решить, куда идти — в магазин или в пивную», — написал Пушков.
По словам Пушкова, монумент больше похож на «безымянного немца», который замер в нерешительности с молоточком в руках, который, кстати, Горбачёв с собой никогда не носил.
Ранее стало известно, что по случаю 30-го Дня германского единстве в городе Дессау-Рослау открыли памятник Горбачеву. По словам немецких чиновников, это первый в стране монумент такого рода советскому лидеру.
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