Каждый пятый работодатель уволит часть сотрудников до конца 2020 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Рынок акций РФ упал вслед за фондовым рынком США и подешевевшей нефтью. К утру четверга, 8 октября, доллар опустился до 78,03 рубля (-0,19%), европейская валюта поднялась до 91,82 рубля (+0,3%).

Нефть марки Brent продолжает находиться в минусе по отношению к прошлому закрытию. Хотя на последних торгах она держала цену на уровне 42 долларов за баррель. В итоге стоимость опустилась до 41,73 (-1,93%). Нефть сорта WTI подорожала на 0,20%, закрепившись на уровне 40,03 доллара за бочку.

Ситуация в России

До конца года каждый пятый работодатель в России собирается уволить часть сотрудников, а каждый десятый намерен уменьшить размер зарплат. Всего с начала пандемии сокращение штатов произошло почти в половине российских компаний.

В условиях кризиса Кремль пока не видит необходимости вводить новые меры поддержки бизнеса, как это было весной. По объяснению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас отечественная экономика функционирует, а все отрасли работают.

Доходы от экспорта нефти из России за текущий год снизились почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 48,8 млрд долларов. А физический объем экспорта сырья из РФ упал почти на 9,4%.

Ситуация в мире

Всемирный банк ожидает, что число людей, живущих в условиях крайней нищеты, увеличится на 150 млн в ближайшие годы. Связывает это с экономическим кризисом, вызванным пандемией. Чтобы исправить ситуацию, странам необходимо будет подготовиться к переходу к другой, пост-COVID экономике, позволяя капиталу, рабочей силе и инновациям переходить в новые предприятия и сектора, предупредил глава ВБ Дэвид Мэлпас.

Состояние долларовых миллиардеров по всему миру во время пандемии выросло на 27,5%, достигнув 10,2 триллиона долларов. Это новый максимум, достигнутый с 2017 года. Финансовый Владимир Рожанковский объяснил, что миллиардеры в кризис разбогатели благодаря росту цен на их акции.

Российская энергетическая компания «Газпром» и ее европейские финансовые партнеры по проекту «Северный поток — 2» не согласны с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK, который наложил на них штраф в размере 10% от годового оборота. Штраф составил 7,6 млрд долларов. Компании-партнеры «Газпрома» оштрафованы на 61 млн долларов. Теперь госпредприятие собирается обжаловать решение Польши.

Прогнозы и мнения экспертов

Курс доллара может вырасти до 80-85 рублей до конца года в случае введения против России новых санкций. Об этом URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Экономист также объяснил, почему россияне массово забирают деньги с валютных вкладов Сбербанка. Это связано не только со страхом перед второй волной коронавируса, но с опасениями, что вклады заблокирует государство.

Экономический кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, напоминает девальвацию в 1990-е годы. По мнению экономиста Якова Миркина, ни одна страна мира пока не вводит таких ограничений из-за коронавируса, как весной. Поскольку ни одна экономика мира не способна выдержать таких ограничений больше двух-трех месяцев.