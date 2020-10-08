Рынок акций РФ упал вслед за фондовым рынком США и подешевевшей нефтью. К утру четверга, 8 октября, доллар опустился до 78,03 рубля (-0,19%), европейская валюта поднялась до 91,82 рубля (+0,3%).
Нефть марки Brent продолжает находиться в минусе по отношению к прошлому закрытию. Хотя на последних торгах она держала цену на уровне 42 долларов за баррель. В итоге стоимость опустилась до 41,73 (-1,93%). Нефть сорта WTI подорожала на 0,20%, закрепившись на уровне 40,03 доллара за бочку.
Ситуация в России
До конца года каждый пятый работодатель в России собирается уволить часть сотрудников, а каждый десятый намерен уменьшить размер зарплат. Всего с начала пандемии сокращение штатов произошло почти в половине российских компаний.
В условиях кризиса Кремль пока не видит необходимости вводить
Доходы от экспорта нефти из России за текущий год
Ситуация в мире
Всемирный банк ожидает, что число людей, живущих в условиях крайней нищеты,
Состояние долларовых миллиардеров по всему миру во время пандемии выросло на 27,5%, достигнув 10,2 триллиона долларов. Это новый максимум, достигнутый с 2017 года. Финансовый Владимир Рожанковский объяснил, что миллиардеры в кризис разбогатели благодаря росту цен на их акции.
Российская энергетическая компания «Газпром» и ее европейские финансовые партнеры по проекту «Северный поток — 2» не согласны с решением польского антимонопольного регулятора UOKiK, который наложил на них штраф в размере 10% от годового оборота. Штраф составил 7,6 млрд долларов. Компании-партнеры «Газпрома» оштрафованы на 61 млн долларов. Теперь госпредприятие собирается обжаловать решение Польши.
Прогнозы и мнения экспертов
Курс доллара может вырасти до 80-85 рублей до конца года в случае введения против России новых санкций. Об этом URA.RU рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.
Экономист также объяснил, почему россияне массово забирают деньги с валютных вкладов Сбербанка. Это связано не только со страхом перед второй волной коронавируса, но с опасениями, что вклады заблокирует государство.
Экономический кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, напоминает девальвацию в 1990-е годы. По мнению экономиста Якова Миркина, ни одна страна мира пока не вводит таких ограничений из-за коронавируса, как весной. Поскольку ни одна экономика мира не способна выдержать таких ограничений больше двух-трех месяцев.
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