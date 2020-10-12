Геннадий Зюганов определился, что делать с мандатом умершего Вахи Агаева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов отказался передавать мандат умершего депутата Вахи Агаева скандально известному экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко после консультации с администрацией президента РФ. Вместо этого, как и предсказывало URA.RU, мандат получил бизнесмен Вадим Кумин.

«Решение [не передавать мандат Агаева Сергею Левченко] господин Зюганов принял после консультаций с Кремлем, хотя руководство партии это опровергает», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на собственные источники в Госдуме. По их словам, Зюганов после смерти Агаева сразу предложил мандат Левченко, и тот согласился. Однако затем лидер партии сделал выбор в пользу Кумина.

Несмотря на то что сам Зюганов объяснил свое решение желанием Левченко сосредоточиться на региональной работе, собеседники издания уверены, что поводом для передачи мандата другому кандидату послужила «токсичность» экс-губернатора. Он неоднократно требовал от лидера КПРФ прямой конфронтации с властью.

О передаче мандата другому кандидату URA.RU стало известно в конце сентября. По информации источников агентства в компартии, несмотря на желание Сергея Левченко попасть в Госдуму, в руководстве КПРФ ему противостоит группа депутатов, не желающих ссориться с властью. Сам Зюганов, по словам инсайдеров, также не видит Левченко в Госдуме, так как предпочитает жить спокойно и получать госфинансирование своей партии.

Как ранее URA.RU пояснил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, ударом по имиджу Левченко также стал недавний арест его сына Андрея по подозрению в крупном мошенничестве. Политолог не исключил, что арест стал ударом по политической карьере Левченко-старшего.