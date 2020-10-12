Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов отказался передавать мандат умершего депутата Вахи Агаева скандально известному экс-губернатору Иркутской области Сергею Левченко после консультации с администрацией президента РФ. Вместо этого, как и предсказывало URA.RU, мандат получил бизнесмен Вадим Кумин.
«Решение [не передавать мандат Агаева Сергею Левченко] господин Зюганов принял после консультаций с Кремлем, хотя руководство партии это опровергает», — сообщает «
Несмотря на то что сам Зюганов объяснил свое решение желанием Левченко сосредоточиться на региональной работе, собеседники издания уверены, что поводом для передачи мандата другому кандидату послужила «токсичность» экс-губернатора. Он неоднократно требовал от лидера КПРФ прямой конфронтации с властью.
О передаче мандата другому кандидату URA.RU стало известно в конце сентября. По информации источников агентства в компартии, несмотря на желание Сергея Левченко попасть в Госдуму, в руководстве КПРФ ему противостоит группа депутатов, не желающих ссориться с властью. Сам Зюганов, по словам инсайдеров, также не видит Левченко в Госдуме, так как предпочитает жить спокойно и получать госфинансирование своей партии.
Как ранее URA.RU пояснил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, ударом по имиджу Левченко также стал недавний арест его сына Андрея по подозрению в крупном мошенничестве. Политолог не исключил, что арест стал ударом по политической карьере Левченко-старшего.
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