На пенсии силовикам выделили меньше, чем на помощь безработным

Силовым ведомствам выделили 28 миллиардов рублей на выплату пенсий, компенсаций и пособий Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Силовым ведомствам выделили 28 миллиардов рублей на выплату пенсий, большая часть из которых достанется МВД. Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Выделить в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 28 016 291,2 тысячи рублей», — указано в распоряжении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Деньги направлены на выплату пенсий, компенсаций и пособий.

В приложении к распоряжению указано, что МВД получило 15 млрд рублей, ФСБ — 5,1 млрд, ФСИН — 5,2 млрд. Генпрокуратура получит более 1,5 млрд рублей, СК — почти 658 миллионов рублей, Федеральная таможенная служба — 446 миллионов рублей.

Ранее правительство распорядилось выделить 35 млрд рублей на помощь безработным. Деньги пойдут на поддержку 3,62 млн граждан, относящихся к этой категории.