В Госдуме раскрыли, когда будет принят закон о правительстве РФ

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
Госдума рассмотрит принятие закона уже сегодня Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Законопроект о правительстве РФ, внесенный президентом страны Владимиром Путиным, может быть принят уже сегодня. Об этом журналистам сообщил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы, надеюсь, если сегодня все пройдет хорошо, на следующей неделе будем предлагать его в третьем чтении», — цитирует Крашенинникова ТАСС. По его словам, в случае принятия, закон направят в Совет Федерации.

Закон о правительстве подготовлен в соответствии с новыми конституционными нормами. Он, в частности, предусматривает передачу Госдуме полномочий по назначению премьер-министра, вице-премьеров и министров. Кроме того, в документе прописаны новые полномочия правительства, а также запреты для членов их семей на хранение денег за рубежом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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