В Госдуме раскрыли, когда будет принят закон о правительстве РФ

Госдума рассмотрит принятие закона уже сегодня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Законопроект о правительстве РФ, внесенный президентом страны Владимиром Путиным, может быть принят уже сегодня. Об этом журналистам сообщил глава комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы, надеюсь, если сегодня все пройдет хорошо, на следующей неделе будем предлагать его в третьем чтении», — цитирует Крашенинникова ТАСС. По его словам, в случае принятия, закон направят в Совет Федерации.

Закон о правительстве подготовлен в соответствии с новыми конституционными нормами. Он, в частности, предусматривает передачу Госдуме полномочий по назначению премьер-министра, вице-премьеров и министров. Кроме того, в документе прописаны новые полномочия правительства, а также запреты для членов их семей на хранение денег за рубежом.